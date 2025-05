Ciné-relax Le peuple migrateur – Caen, 24 mai 2025 15:30, Caen.

Calvados

Ciné-relax Le peuple migrateur 6 Avenue Sainte-Thérèse Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 15:30:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Ciné Relax aller au cinéma, au concert, à l’opéra, au théâtre un acte banal, mais qui, pour certains, paraît impossible ou se transforme en épreuve. Le dispositif Relax rend la culture accessible en inclusion à des personnes qui en sont privées par leur handicap.

Le peuple migrateur Jacques Perrin et son équipe ont suivi, pendant trois ans, la migration de plusieurs espèces de volatiles, de toutes les couleurs et de toutes les origines.

6 Avenue Sainte-Thérèse

Caen 14000 Calvados Normandie

English : Ciné-relax Le peuple migrateur

Ciné Relax: going to the cinema, the concert, the opera, the theater: a commonplace act, but one which, for some, seems impossible or turns into an ordeal. The Relax scheme makes culture accessible and inclusive to people who are deprived of it by their disability.

Le peuple migrateur: Jacques Perrin and his team spent three years following the migration of several species of birds, of all colors and origins.

German : Ciné-relax Le peuple migrateur

Ciné Relax: Der Besuch eines Kinos, eines Konzerts, einer Oper oder eines Theaters ist eine alltägliche Angelegenheit, die für manche Menschen jedoch unmöglich erscheint oder zu einer Herausforderung wird. Relax macht Kultur für Menschen zugänglich, die aufgrund ihrer Behinderung nicht daran teilnehmen können.

Das wandernde Volk: Jacques Perrin und sein Team verfolgten drei Jahre lang die Wanderung verschiedener Vogelarten in allen Farben und mit unterschiedlicher Herkunft.

Italiano :

Ciné Relax: andare al cinema, a un concerto, all’opera, a teatro: un atto comune, ma che per alcuni sembra impossibile o diventa un calvario. Il programma Relax rende la cultura accessibile e inclusiva per le persone con disabilità.

Le peuple migrateur: Jacques Perrin e la sua équipe hanno seguito per tre anni la migrazione di diverse specie di uccelli, di ogni colore e provenienza.

Espanol :

Ciné Relax: ir al cine, a un concierto, a la ópera, al teatro: un acto cotidiano, pero que, para algunos, parece imposible o se convierte en un calvario. El programa Relax hace que la cultura sea accesible e integradora para las personas cuya discapacidad se lo impide.

Le peuple migrateur: Jacques Perrin y su equipo pasaron tres años siguiendo la migración de varias especies de aves, de todos los colores y orígenes.

L’événement Ciné-relax Le peuple migrateur Caen a été mis à jour le 2025-05-12 par OT Caen la Mer