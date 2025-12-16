[Ciné relax] Ma frère Dieppe Scène Nationale Dieppe
[Ciné relax] Ma frère Dieppe Scène Nationale Dieppe samedi 17 janvier 2026.
[Ciné relax] Ma frère
Dieppe Scène Nationale / 1 Quai Bérigny Dieppe Seine-Maritime
Début : 2026-01-17 14:15:00
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Une comédie familiale, légère et pleine de bonne humeur, qui aborde avec humour les petits aléas de la vie quand on a 20 ans et que l’on vit en banlieue parisienne.
Une séance conviviale et accessible à tous, idéale pour démarrer l’année 2026 dans la joie et la bonne humeur.
Comme toujours, la séance est ouverte à toutes et tous, avec ou sans handicap. Ici, on peut bouger, parler, sortir de la salle et y revenir, sans gêner personne. Le tout dans une ambiance détendue, bienveillante, et accompagnée par notre super équipe de bénévoles.
Le film est proposé en audiodescription et avec sous-titres SME (Sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes). .
+33 2 35 06 62 44 dieppe@cinerelax.org
English : [Ciné relax] Ma frère
