[Ciné Relax] Olivia Dieppe Scène Nationale Dieppe

[Ciné Relax] Olivia

Dieppe Scène Nationale / 1 Quai Bérigny Dieppe Seine-Maritime

Début : 2026-02-18 14:15:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Parce que le cinéma est fait pour tout le monde, Ciné Relax Dieppe vous propose une séance inclusive et accessible du film d’animation Olivia, réalisée par Irene Iborra.

Ce film joyeux, chaleureux et haut en couleurs raconte l’histoire de deux enfants qui découvrent que l’amitié permet de surmonter bien des épreuves, notamment face aux bouleversements de la vie quotidienne. Une projection idéale pour le jeune public et les familles.

La séance Ciné Relax est spécialement pensée pour accueillir les personnes dont le handicap peut entraîner des comportements atypiques en salle. L’ambiance est bienveillante et adaptée

• Son modéré

• Lumière éteinte progressivement

• Présence de bénévoles

• Pas de publicités ni de bandes-annonces

• Audiodescription et sous-titres SME disponibles

♿ Accessibilité

Réservation conseillée pour les groupes et/ou les personnes en fauteuil roulant. .

Dieppe Scène Nationale / 1 Quai Bérigny Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 44 dieppe@cinerelax.org

