CINÉ-RELAX OSS 117, LE CAIRE, NID D’ESPIONS Mèze

CINÉ-RELAX OSS 117, LE CAIRE, NID D’ESPIONS Mèze samedi 20 septembre 2025.

CINÉ-RELAX OSS 117, LE CAIRE, NID D’ESPIONS

15 rue de La Méditerranée Mèze Hérault

Tarif : 4.5 – 4.5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Film OSS 117, Le Caire, nid d’espions avec un goûter et des activités ludiques pour les petits et les grands

L’association Handi Actions-Cap34 et le Cinéma municipal le Taurus ,en partenariat avec la Ville de Mèze, vous propose de participer à la première séance de Ciné-Relax à Mèze.Les séances » Relax » sont des séances de cinéma ouvertes à tous et elles sont adaptées pour que les personnes en situation de handicap s’y sentent bien. L’objectif est que toutes les personnes en situation de handicap quelles que soient leurs difficultés, leurs peurs, leur agitation, leur façon de communiquer leurs émotions aient le plaisir d’aller au cinéma en famille ou ensemble, non pas dans des séances réservées , mais dans des séances conviviales où l’on peut s e rencontrer sans craindre le regard des autres.L’accueil et l’information du public sont assurés par des bénévoles formés, qui font en sorte que chaque spectateur se sente le bienvenu.Un minimum d’aménagements sont apportés lumière s’éteignant doucement, son abaissé pour ne pas agresser les oreilles sensibles, absence de publicités et de bandes annonces,la salle est accessible aux personnes à mobilité réduite.Séance OSS 117 Le Caire, nid d’espions ,une comédie d’espionnage française réalisée par Michel Hazanavicius avec l’acteur principal Jean Dujardin(durée 1h39).Après la séance, nous vous proposons de prolonger l’après-midi avec un goûter et des activites ludiques pour les petits et les grands .Nous vous espérons nombreux !N’hésitez pas à en parler autour de vous pour permettre au plus grand nombre de profiter d’un moment de loisir en inclusion et à diffuser l’affiche ci-joint.Pour plus de renseignements https://culture-relax.org/organizer/cine-relax-meze-e4d8d495-1a5e-461c-acdc-7e1fe4e3a032Au plaisir de partager avec vous cette séance qui s’annonce pleine d’humanité et d’échanges. .

15 rue de La Méditerranée Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 81 70

English :

Film OSS 117, Cairo, nest of spies with a snack and fun activities for young and old alike

German :

Film OSS 117, Kairo, das Nest der Spione mit einem Imbiss und spielerischen Aktivitäten für Groß und Klein

Italiano :

Il film OSS 117, Il Cairo, nido di spie con merenda e attività ludiche per grandi e piccini

Espanol :

La película OSS 117, El Cairo, nido de espías con merienda y actividades lúdicas para grandes y pequeños

L’événement CINÉ-RELAX OSS 117, LE CAIRE, NID D’ESPIONS Mèze a été mis à jour le 2025-09-11 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE