Ciné Relax Cinévals Saint-Jean-d’Angély

Ciné Relax

Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Début : 2025-09-27 16:00:00

2025-09-27

Nous avons le plaisir de vous inviter à une nouvelle séance de Ciné Relax, film ordinaire dans un cinéma ordinaire, pour une séance extraordinaire !

contact.cinevals@veocinemas.fr

English :

We’re pleased to invite you to another Ciné Relax screening, an ordinary film in an ordinary cinema, for an extraordinary screening!

German :

Wir freuen uns, Sie zu einer weiteren Sitzung von Ciné Relax einladen zu können. Ein gewöhnlicher Film in einem gewöhnlichen Kino, für eine außergewöhnliche Sitzung!

Italiano :

Siamo lieti di invitarvi a un’altra proiezione di Ciné Relax, un film ordinario in un cinema ordinario, per una proiezione straordinaria!

Espanol :

Estamos encantados de invitarle a una nueva proyección de Ciné Relax, una película corriente en un cine corriente, ¡para una proyección extraordinaria!

