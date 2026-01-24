Ciné-rencontre 1936-2026 Hommage à la Résistance en Espagne Centre du Patrimoine Arménien Valence

Ciné-rencontre 1936-2026 Hommage à la Résistance en Espagne

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Début : 2026-03-12 17:30:00

fin : 2026-03-12 17:30:00

Date(s) :

2026-03-12

À l’occasion des 90 ans de la guerre d’Espagne, le CPA propose une rencontre entre mémoire et histoire. Une invitation à honorer celles et ceux qui ont résisté au franquisme, à réaffirmer les valeurs universelles de liberté, d’engagement et de solidarité.

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

English :

On the occasion of the 90th anniversary of the Spanish Civil War, the CPA offers an encounter between memory and history. An invitation to honor those who resisted Francoism, and to reaffirm the universal values of freedom, commitment and solidarity.

