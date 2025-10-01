Ciné-Rencontre à l’Atalante Cinéma l’Atalante Gourdon
Cinéma l’Atalante Boulevard des Martyrs Gourdon Lot
Présentation et échange avec un membre de l’association Cinematalante
L’échange portera sur les guerres de religion dans notre histoire locale. .
English :
Presentation and discussion with a member of the Cinematalante association
German :
Präsentation und Austausch mit einem Mitglied des Vereins Cinematalante
Italiano :
Presentazione e discussione con un membro dell’associazione Cinematalante
Espanol :
Presentación y debate con un miembro de la asociación Cinematalante
