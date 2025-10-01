Ciné-Rencontre à l’Atalante Cinéma l’Atalante Gourdon

Ciné-Rencontre à l’Atalante

Cinéma l’Atalante Boulevard des Martyrs Gourdon Lot

Début : 2025-10-01 18:30:00

fin : 2025-10-01

2025-10-01

Présentation et échange avec un membre de l’association Cinematalante

L’échange portera sur les guerres de religion dans notre histoire locale. .

Cinéma l’Atalante Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 23 85

English :

Presentation and discussion with a member of the Cinematalante association

German :

Präsentation und Austausch mit einem Mitglied des Vereins Cinematalante

Italiano :

Presentazione e discussione con un membro dell’associazione Cinematalante

Espanol :

Presentación y debate con un miembro de la asociación Cinematalante

