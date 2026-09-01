Informations pratiques

Prayssac

Ciné-rencontre à Prayssac : « Le Rendez-vous des quais »

Place Dutours Prayssac Lot

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

En partenariat avec l'Université du temps libéré (UTL), le cinéma Louis Malle vous propose la projection exceptionnelle du film Le Rendez-vous des quais de Paul Carpita, suivi d'un échange avec Paul Martino, auteur du livre

En partenariat avec l'Université du temps libéré (UTL), le cinéma Louis Malle vous propose la projection exceptionnelle du film Le Rendez-vous des quais de Paul Carpita, suivi d'un échange avec Paul Martino, auteur du livre.

Censuré à sa sortie en 1955, car susceptible de porter atteinte à l'ordre public, le film était considéré comme perdu jusqu'à sa redécouverte vers la fin des années 90. Claude Martino, journaliste pendant 30 ans au journal La Marseillaise, ami intime de Paul Carpita et auteur du livre Le Rendez-vous des Quais aux éditions l'Harmattan est présent lors d'une conférence animée par Lionel Gouezigoux pour parler de l'histoire extraordinaire du Rendez-vous des quais. La librairie Racines sera présente pour la vente de son livre.

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Place Dutours Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 9 65 01 86 19 contact@cinemalouismalle.fr

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English :

In partnership with the University of Leisure Time (UTL), the Louis Malle Cinema presents a special screening of Paul Carpita’s film *Le Rendez-vous des quais*, followed by a discussion with Paul Martino, author of the book

L’événement Ciné-rencontre à Prayssac : « Le Rendez-vous des quais » Prayssac a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cahors – Vallée du Lot