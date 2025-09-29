Ciné-rencontre à Prayssac « L’inconnu de la grande arche » Prayssac

Ciné-rencontre à Prayssac « L’inconnu de la grande arche » Prayssac lundi 29 septembre 2025.

Place Dutours Prayssac Lot

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Début : 2025-09-29 18:30:00

Projection en avant première suivie d’une rencontre en direct avec le réalisateur Stéphane Demoustier dans le cadre des conférences UniPop.

Place Dutours Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 9 65 01 86 19 contact@cinemalouismalle.fr

English :

Preview screening followed by a live chat with director Stéphane Demoustier as part of the UniPop conferences.

German :

Vorpremiere mit anschließendem Live-Treffen mit dem Regisseur Stéphane Demoustier im Rahmen der UniPop-Konferenzen.

Italiano :

Proiezione in anteprima seguita da una chiacchierata dal vivo con il regista Stéphane Demoustier nell’ambito delle conferenze UniPop.

Espanol :

Proyección de preestreno seguida de una charla en directo con el director Stéphane Demoustier en el marco de las conferencias UniPop.

