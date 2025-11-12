CINÉ-RENCONTRE AFRICLAP CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens

CINÉ-RENCONTRE AFRICLAP

Une soirée proposée par le festival Africlap et l’association Nkabom.

LE FESTIVAL AFRICLAP

Au cœur de la métropole toulousaine et de la région Occitanie, Africlap constitue une véritable plateforme de création et de diffusion.

En mettant à l’honneur les créations artistiques et cinématographiques d’Afrique et de sa diaspora, Africlap convie chaque année le public à deux grandes manifestations qu’elle organise pour célébrer le dynamisme et la richesse culturelle du monde, la rencontre de l’altérité culturelle et en l’occurrence celles de l’Afrique.

Rendez-vous en août sur le VILLAGE DES ARTS AFRICAINS, puis en novembre sur AFRICLAP FILM FESTIVAL ou FESTIVAL AFRICLAP.

Ce deux manifestations proposent des rencontres, des moments de réflexions parfois audacieux, de questionnement sur notre société, des dialogues interculturels, reflets de la richesse artistique et culturelle du monde.

Au travers de ces deux manifestations d’envergure pleinement ancrées dans l’agenda culturel des Toulousains, Africlap ambitionne de défendre l’interculturalité, là où les discours tendent à nous éloigner les uns des autres, en proposant bien plus que des films, des concerts, des ateliers d’arts et d’artisanat, des conférences et débats, des lieux d’immersion sociale qui effacent les barrières des différences et nous unis autour d’un même esprit d’appartenance à la même humanité. 7 .

