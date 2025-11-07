Ciné-rencontre Allier et Saône et Loire la ligne demarcation

Cinéma Rio Borvo, 9 rue de la petite murette, Bourbon-Lancy, Saône-et-Loire

Rencontre avec le réalisateur de…

????Allier et Saône-et-Loire, la ligne de démarcation

On vous a compris (vous l’avez ? ) on est ravi d’accueillir de nouveau Thierry Martin Douyat pour son film documentaire à l’occasion du mois du…. documentaire. Pour l’occasion c’est 5€ la place. .

Cinéma Rio Borvo, 9 Rue de la Petite Murette, Bourbon-Lancy 71140, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté. +33 3 85 89 25 19, rioborvo@orange.fr

