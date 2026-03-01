CINÉ-RENCONTRE AMANDA MEUNIER LA TRANSMISSION AGRICOLE CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens

CINÉ-RENCONTRE AMANDA MEUNIER LA TRANSMISSION AGRICOLE

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 18:30:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Soirée spéciale projection rencontre avec Amanda Meunier au Cinéma Le Régent !

Projection du cycle de courts-métrages PAISANS DE NOSTA (52 minutes) et du film FLEURIR (30 minutes).

Jeune réalisatrice originaire des Baronnies, Alexandra Meunier puise dans ses racines pour écrire ses films, inspirés par le monde paysans qui l’entoure. Elle a à coeur de capter les gestes, mettre en lumière les pratiques agricoles et transmettre sa vision du monde paysan.

Synopsis Paisans de nosta est une série de 7 courts-métrages documentaires sur le milieu rural, mon milieu, mes racines. C’est une série de rencontres fortes, de personnages atypiques qui m’ont touchée par leur singularité. Au fil des saisons, au rythme du travail paysan, nos mains et nos regards se sont rencontrés. Tondre, ratisser, cuisiner, transhumer, s’occuper des brebis, des vaches, donner la vie. Autant de moments incroyables nous avons traversés. Et c’est sûrement le plus beau cadeau qu’on ait pu m’offrir, la transmission. Amanda Meunier

Synopsis Fleurir En octobre, ma mère va prendre sa retraite, que va devenir la ferme ? Va t-elle la vendre ? La louer ? La transmettre ?

Fleurir c’est une histoire de choix, de transmission, de passion. Une histoire de femmes, des femmes fortes, des femmes paysannes, des travailleuses aux mains de fer, parfois dans des gants de velours. Des femmes de ferme qui m’ont élevés, appris, transmis, donner le goût du travail bien fait, l’amour de la terre, les traditions, les chansons.

Alors merci à celles, qui ont les mains qui parlent et les yeux qui dansent, à celles qui ont le courage d’y croire et qui fleurissent dans l’ombre. (30min) Amanda Meunier

PROJECTION SUIVIE D’UNE DISCUSSION 7 .

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57 cineregent@cineregent.com

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English :

Special evening screening/meeting with Amanda Meunier at Cinéma Le Régent!

L’événement CINÉ-RENCONTRE AMANDA MEUNIER LA TRANSMISSION AGRICOLE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-03-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE