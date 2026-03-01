Ciné-rencontre au cinéma Eden de Romilly-sur-Seine

66 rue Gambetta Romilly-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-19 22:00:00

Date(s) :

2026-03-19

Jeudi 19 Mars 2026 À 20h

The Hours Ciné-rencontre

Synopsis En 1920, Virginia lutte contre la folie qui la guette. Elle entame l’écriture de son roman, MrsDalloway. En 1940, Laura lit cet ouvrage une expérience si forte qu’elle songe à changer de vie. A New York, aujourd’hui, Clarissa, version moderne de Mrs Dalloway, soutient Richard. Comment ces histoires vont-elles se rejoindre ? La littérature est si puissante qu’un chef-d’œuvre peut, par-delà les époques, modifier irrévocablement l’existence de celles qui le côtoient.

Le réalisateur de Billy Elliot poursuit son œuvre en explorant l’intimité sensible de trois femmes au travers de trois destins et trois époques. Il orchestre ainsi préjugés et conventions sociales avec une finesse de ton inégalée, servi par un trio d’actrices au diapason. Le film se révèle une œuvre intense et sensible tout en évitant tout militantisme.

Durée du film 1h54 Film en VO

Soirée débat animée par Frédéric VOULYZÉ ! 4 .

66 rue Gambetta Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 21 18 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ciné-rencontre au cinéma Eden de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise