Ciné Rencontre Au delà du sommet Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné Rencontre Au delà du sommet

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:00:00

fin : 2026-04-23 22:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Film documentaire d’une durée 1h10 en présence de la réalisatrice.

En 2024, Yoen, ado de 15 ans en situation de polyhandicap, a relevé le défi de participer à la course mythique de la Skyrhune en joëlette.

Ce documentaire suit la préparation de l’équipe novice et solidaire engagée a ses cotés et leur aventure tout au long du parcours.

Séance en partenariat avec La Ligue des Droit de l’Homme et en présence de la réalisatrice Lucie Robin, de membres de Saubion SO Cool, l’association organisatrice de la Nuit du Handicap. .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Ciné Rencontre Au delà du sommet

Documentary film, 1 hour 10 minutes, in the presence of the director.

L’événement Ciné Rencontre Au delà du sommet Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-04-08 par OTI LAS