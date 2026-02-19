Ciné-rencontre Aurore Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes
Ciné-rencontre Aurore Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes lundi 30 mars 2026.
Ciné-rencontre Aurore
Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime
Tarif : – – 5.5 EUR
moins de 26 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30 20:30:00
fin : 2026-03-30 22:00:00
Date(s) :
2026-03-30
Projection du film Aurore de Blandine Lenoir, suivie de la rencontre avec Séverine Baron-Martin, Présidente de Douze fois par an, et Claire Poutrain, médecin généraliste spécialisée en gynécologie à l’hôpital de Saintes-Saint-Jean-d’Angély.
+33 5 46 92 10 20
English :
Screening of the film Aurore by Blandine Lenoir, followed by a meeting with Séverine Baron-Martin, President of Douze fois par an, and Claire Poutrain, a general practitioner specializing in gynecology at the Saintes-Saint-Jean-d’Angély hospital.
