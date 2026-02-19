Ciné-rencontre Aurore Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes

Ciné-rencontre Aurore

Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif : – – 5.5 EUR

moins de 26 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 20:30:00

fin : 2026-03-30 22:00:00

Date(s) :

2026-03-30

Projection du film Aurore de Blandine Lenoir, suivie de la rencontre avec Séverine Baron-Martin, Présidente de Douze fois par an, et Claire Poutrain, médecin généraliste spécialisée en gynécologie à l’hôpital de Saintes-Saint-Jean-d’Angély.

.

Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of the film Aurore by Blandine Lenoir, followed by a meeting with Séverine Baron-Martin, President of Douze fois par an, and Claire Poutrain, a general practitioner specializing in gynecology at the Saintes-Saint-Jean-d’Angély hospital.

L’événement Ciné-rencontre Aurore Saintes a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge