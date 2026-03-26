Ciné-rencontre autour du film Compostelle Marcher pour se sauver Cinéma La Brèche Sainte-Foy-la-Grande
Ciné-rencontre autour du film Compostelle Marcher pour se sauver Cinéma La Brèche Sainte-Foy-la-Grande mercredi 1 avril 2026.
Ciné-rencontre autour du film Compostelle Marcher pour se sauver
Cinéma La Brèche 140 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : 8.3 – 8.3 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Projection en sortie nationale du film Compostelle Marcher pour se sauver suivie d’un échange autour du film et de témoignages, en présence de Marie-Hélène Garcia, Michèle et Claude Mirande, marcheurs, pèlerins et membres de l’association Chemins et Patrimoine andrésiens. Sainte-Foy-La-Grande est labellisée Communes Haltes Sainte-Jacques-de-Compostelle en France .
En partenariat avec l’Office de Tourisme du Pays Foyen et la Mairie de Sainte-Foy-La-Grande. .
Cinéma La Brèche 140 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 00 43 cinemalabreche@gmail.com
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English : Ciné-rencontre autour du film Compostelle Marcher pour se sauver
L’événement Ciné-rencontre autour du film Compostelle Marcher pour se sauver Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-03-20 par OT du Pays Foyen
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