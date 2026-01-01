Ciné-rencontre autour du film Nuremberg Mayenne

Ciné-rencontre autour du film Nuremberg

RDV mardi 27 janvier à 20h pour un ciné-rencontre autour du film Nuremberg

A l’occasion du 81e anniversaire de la libération d’Auschwitz et de la sortie du film Nuremberg de James Vanderbilt avec Russell Crowe dans le rôle de Göering, La Vigie-Mémorial et le Cinéma Le Vox Mayenne propose un ciné-rencontre autour du procès de Nuremberg.

Synopsis NUREMBERG nous plonge au cœur du procès historique intenté par les Alliés après la chute du régime nazi en 1945. Le psychiatre américain Douglas Kelley est chargé d’évaluer la santé mentale des hauts dignitaires nazis afin de déterminer s’ils sont aptes à être jugés pour leurs crimes de guerre. Mais face à Hermann Göring, bras droit d’Hitler et manipulateur hors pair, Kelley se retrouve pris dans une bataille psychologique aussi fascinante que terrifiante.

La projection sera suivie d’un échange avec l’équipe de la Vigie-Mémorial autour du procès de Nuremberg qui s’est déroulé il y a 80 ans. .

English :

Tuesday, January 27 at 8 p.m. for a ciné-rencontre on the film Nuremberg

