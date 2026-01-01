Ciné-rencontre Avant-première À pied d’œuvre Gallia Théâtre-Cinéma Saintes

Ciné-rencontre Avant-première À pied d’œuvre

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif : 4 EUR

pass Télérama

Date et horaire :

2026-01-25 16:00:00

2026-01-25 18:00:00

Date(s) :

2026-01-25

Projection suivie d’une rencontre avec Valérie Donzelli et Bastien Bouillon, animée par un journaliste de Télérama retransmission vidéo en direct depuis le cinéma Le Balzac (Paris).

Gallia Théâtre-Cinéma
67 ter cours National
Saintes 17100
Charente-Maritime
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 46 92 10 20
communication@galliasaintes.com

English :

Screening followed by a discussion with Valérie Donzelli and Bastien Bouillon, moderated by a Télérama journalist ? live video broadcast from Le Balzac cinema (Paris).

