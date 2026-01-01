Ciné-rencontre Avant-première À pied d’œuvre Gallia Théâtre-Cinéma Saintes
Ciné-rencontre Avant-première À pied d’œuvre Gallia Théâtre-Cinéma Saintes dimanche 25 janvier 2026.
Ciné-rencontre Avant-première À pied d’œuvre
Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime
Tarif : – – 4 EUR
pass Télérama
Début : 2026-01-25 16:00:00
fin : 2026-01-25 18:00:00
2026-01-25
Projection suivie d’une rencontre avec Valérie Donzelli et Bastien Bouillon, animée par un journaliste de Télérama retransmission vidéo en direct depuis le cinéma Le Balzac (Paris).
Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20 communication@galliasaintes.com
English :
Screening followed by a discussion with Valérie Donzelli and Bastien Bouillon, moderated by a Télérama journalist ? live video broadcast from Le Balzac cinema (Paris).
