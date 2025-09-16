Ciné-Rencontre avec Dominique FILHOL Cinéma Grand écran Centre commercial les 4 chemins Vichy

Ciné-Rencontre avec Dominique FILHOL

Cinéma Grand écran Centre commercial les 4 chemins 35 rue Lucas Vichy Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date :
Début : 2025-09-16 20:00:00
fin : 2025-09-16 23:00:00

Date(s) :
2025-09-16

C’est la plus célèbre et la plus mystérieuse affaire d’ovnis française le 1er janvier 1965, Maurice Masse, un cultivateur de lavande provençale, témoignait de sa rencontre avec deux extraterrestres…
Cinéma Grand écran Centre commercial les 4 chemins 35 rue Lucas Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 18 90  cinema.vichy@grandecran.fr

English :

It’s France’s most famous and mysterious UFO case: on January 1, 1965, Maurice Masse, a lavender grower from Provence, testified to his encounter with two extraterrestrials…

German :

Es ist der berühmteste und mysteriöseste französische UFO-Fall: Am 1. Januar 1965 bezeugte Maurice Masse, ein Lavendelbauer aus der Provence, seine Begegnung mit zwei Außerirdischen…

Italiano :

È il caso UFO più famoso e misterioso di Francia: il 1° gennaio 1965, Maurice Masse, un coltivatore di lavanda della Provenza, testimoniò il suo incontro con due extraterrestri…

Espanol :

Es el caso OVNI más famoso y misterioso de Francia: el 1 de enero de 1965, Maurice Masse, un cultivador de lavanda de Provenza, dio testimonio de su encuentro con dos extraterrestres…

L’événement Ciné-Rencontre avec Dominique FILHOL Vichy a été mis à jour le 2025-09-11 par Vichy Destinations