Ciné-Rencontre avec Dominique FILHOL Cinéma Grand écran Centre commercial les 4 chemins Vichy
Ciné-Rencontre avec Dominique FILHOL Cinéma Grand écran Centre commercial les 4 chemins Vichy mardi 16 septembre 2025.
Ciné-Rencontre avec Dominique FILHOL
Cinéma Grand écran Centre commercial les 4 chemins 35 rue Lucas Vichy Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-16 20:00:00
fin : 2025-09-16 23:00:00
Date(s) :
2025-09-16
C’est la plus célèbre et la plus mystérieuse affaire d’ovnis française le 1er janvier 1965, Maurice Masse, un cultivateur de lavande provençale, témoignait de sa rencontre avec deux extraterrestres…
.
Cinéma Grand écran Centre commercial les 4 chemins 35 rue Lucas Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 18 90 cinema.vichy@grandecran.fr
English :
It’s France’s most famous and mysterious UFO case: on January 1, 1965, Maurice Masse, a lavender grower from Provence, testified to his encounter with two extraterrestrials…
German :
Es ist der berühmteste und mysteriöseste französische UFO-Fall: Am 1. Januar 1965 bezeugte Maurice Masse, ein Lavendelbauer aus der Provence, seine Begegnung mit zwei Außerirdischen…
Italiano :
È il caso UFO più famoso e misterioso di Francia: il 1° gennaio 1965, Maurice Masse, un coltivatore di lavanda della Provenza, testimoniò il suo incontro con due extraterrestri…
Espanol :
Es el caso OVNI más famoso y misterioso de Francia: el 1 de enero de 1965, Maurice Masse, un cultivador de lavanda de Provenza, dio testimonio de su encuentro con dos extraterrestres…
L’événement Ciné-Rencontre avec Dominique FILHOL Vichy a été mis à jour le 2025-09-11 par Vichy Destinations