Ciné-Rencontre avec Elisabeth AUBRET Cinéma Grand écran Centre commercial les 4 chemins Vichy samedi 20 septembre 2025.
Cinéma Grand écran Centre commercial les 4 chemins 35 rue Lucas Vichy Allier
Tarif : 7 – 7 – 10 EUR
selon si vous allez voir un ou deux films
Début : 2025-09-20 17:40:00
fin : 2025-09-20 23:00:00
2025-09-20
Rencontre avec Elisabeth AUBRET-HUNSIGER, psychopraticienne autour de l’ame.
Tarifs 7.00€ pour tous par film OU profitez des deux films avec un tarif MARATHON à 10.00€ (achat uniquement sur place)
Cinéma Grand écran Centre commercial les 4 chemins 35 rue Lucas Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 18 90 cinema.vichy@grandecran.fr
English :
Meeting with Elisabeth AUBRET-HUNSIGER, psychopratician around the soul.
Price: 7.00? for all per film OR enjoy both films with a MARATHON price of 10.00? (purchase on site only)
German :
Treffen mit Elisabeth AUBRET-HUNSIGER, Psychopraktikerin rund um die Seele.
Preise: 7.00? für alle pro Film ODER genießen Sie beide Filme mit einem MARATHON-Preis von 10.00?
Italiano :
Incontro con Elisabeth AUBRET-HUNSIGER, psicopratica dell’anima.
Prezzi: 7,00? per tutti per film OPPURE godetevi entrambi i film al prezzo MARATHON di 10,00?
Espanol :
Encuentro con Elisabeth AUBRET-HUNSIGER, psicopraticista en torno al alma.
Precios: 7,00? para todos por película O disfrute de ambas películas al precio MARATÓN de 10,00?
