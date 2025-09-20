Ciné-Rencontre avec Elisabeth AUBRET Cinéma Grand écran Centre commercial les 4 chemins Vichy

Ciné-Rencontre avec Elisabeth AUBRET Cinéma Grand écran Centre commercial les 4 chemins Vichy samedi 20 septembre 2025.

Ciné-Rencontre avec Elisabeth AUBRET

Cinéma Grand écran Centre commercial les 4 chemins 35 rue Lucas Vichy Allier

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

selon si vous allez voir un ou deux films

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 17:40:00

fin : 2025-09-20 23:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Rencontre avec Elisabeth AUBRET-HUNSIGER, psychopraticienne autour de l’ame.

Tarifs 7.00€ pour tous par film OU profitez des deux films avec un tarif MARATHON à 10.00€ (achat uniquement sur place)

.

Cinéma Grand écran Centre commercial les 4 chemins 35 rue Lucas Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 18 90 cinema.vichy@grandecran.fr

English :

Meeting with Elisabeth AUBRET-HUNSIGER, psychopratician around the soul.

Price: 7.00? for all per film OR enjoy both films with a MARATHON price of 10.00? (purchase on site only)

German :

Treffen mit Elisabeth AUBRET-HUNSIGER, Psychopraktikerin rund um die Seele.

Preise: 7.00? für alle pro Film ODER genießen Sie beide Filme mit einem MARATHON-Preis von 10.00?

Italiano :

Incontro con Elisabeth AUBRET-HUNSIGER, psicopratica dell’anima.

Prezzi: 7,00? per tutti per film OPPURE godetevi entrambi i film al prezzo MARATHON di 10,00?

Espanol :

Encuentro con Elisabeth AUBRET-HUNSIGER, psicopraticista en torno al alma.

Precios: 7,00? para todos por película O disfrute de ambas películas al precio MARATÓN de 10,00?

L’événement Ciné-Rencontre avec Elisabeth AUBRET Vichy a été mis à jour le 2025-09-11 par Vichy Destinations