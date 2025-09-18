Ciné-Rencontre avec Jean-François Ciranna 35 rue Lucas Vichy
Ciné-Rencontre avec Jean-François Ciranna 35 rue Lucas Vichy jeudi 18 septembre 2025.
Ciné-Rencontre avec Jean-François Ciranna
35 rue Lucas 03200 Vichy Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18 16:00:00
fin : 2025-09-18 22:00:00
Date(s) :
2025-09-18
Ce documentaire produit et réalisé par Jean-François Ciranna, lèvera le voile sur l’un des sujets les plus tabous de notre société l’exorcisme. Ici, pas d’effets spéciaux ni de sensationnalisme comme dans le film « L’Exorciste ».
.
35 rue Lucas 03200 Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 18 90 cinema.vichy@grandecran.fr
English :
Produced and directed by Jean-François Ciranna, this documentary lifts the veil on one of society’s most taboo subjects: exorcism. There are no special effects or sensationalism like in the film « The Exorcist ».
German :
Dieser von Jean-François Ciranna produzierte und inszenierte Dokumentarfilm wird den Schleier über eines der größten Tabuthemen unserer Gesellschaft lüften: den Exorzismus. Hier gibt es keine Spezialeffekte oder Sensationsmache wie im Film « Der Exorzist ».
Italiano :
Questo documentario, prodotto e diretto da Jean-François Ciranna, solleverà il velo su uno degli argomenti più tabù della nostra società: l’esorcismo. Non ci sono effetti speciali o sensazionalismi come nel film « L’esorcista ».
Espanol :
Producido y dirigido por Jean-François Ciranna, este documental levantará el velo sobre uno de los temas más tabú de nuestra sociedad: el exorcismo. No hay efectos especiales ni sensacionalismo como en la película « El exorcista ».
L’événement Ciné-Rencontre avec Jean-François Ciranna Vichy a été mis à jour le 2025-09-11 par Vichy Destinations