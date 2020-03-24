Ciné/Rencontre avec La Maison des Femmes Montbazon
Ciné/Rencontre avec La Maison des Femmes Montbazon mardi 24 mars 2026.
Ciné/Rencontre avec La Maison des Femmes
10, rue de Monts Montbazon Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24 19:30:00
fin : 2026-03-24 23:00:00
Date(s) :
2026-03-24
Ciné Rencontre
avec le film La Maison des Femmes
mardi 24 mars à 20h
Projection suivie d’échanges avec
le Professeur Pauline St Martin,
cheffe de service,
et Stéphanie Beaugillet, auxiliaire puéricultrice
de la Maison des Femmes CHRU Tours
10, rue de Monts Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 88 58 38 33 contact.legenerique@gmail.com
English :
Ciné Meeting
with the film La Maison des Femmes
tuesday March 24 at 8pm
Screening followed by discussion with
professor Pauline St Martin,
head of department,
and Stéphanie Beaugillet, auxiliary nursery nurse
from the Maison des Femmes CHRU Tours
