Ciné/Rencontre avec La Maison des Femmes

10, rue de Monts Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 19:30:00

fin : 2026-03-24 23:00:00

Date(s) :

2026-03-24

Ciné Rencontre

avec le film La Maison des Femmes

mardi 24 mars à 20h

Projection suivie d’échanges avec

le Professeur Pauline St Martin,

cheffe de service,

et Stéphanie Beaugillet, auxiliaire puéricultrice

de la Maison des Femmes CHRU Tours

10, rue de Monts Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 88 58 38 33 contact.legenerique@gmail.com

English :

Ciné Meeting

with the film La Maison des Femmes

tuesday March 24 at 8pm

Screening followed by discussion with

professor Pauline St Martin,

head of department,

and Stéphanie Beaugillet, auxiliary nursery nurse

from the Maison des Femmes CHRU Tours

L’événement Ciné/Rencontre avec La Maison des Femmes Montbazon a été mis à jour le 2026-02-28 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme