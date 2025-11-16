Ciné Rencontre avec Laurence Cossé à Saint-Rémy-de-Provence Ciné Palace Saint-Rémy-de-Provence

Ciné Rencontre avec Laurence Cossé à Saint-Rémy-de-Provence

Dimanche 16 novembre 2025 à partir de 18h. Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Le Ciné-Palace vous invite à un ciné-rencontre le dimanche 16 novembre à 18h00 à Saint-Rémy-de-Provence.

Profitez de la projection du film L’inconnu de la grande arche en présence de Laurence Cossé, autrice du roman La grande arche , le 16 novembre à partir de 18h00 au ciné-palace.



Découvrez l’histoire de la construction de la grande Arche de la Défense en 1983. Prenez un moment pour échanger avec l’autrice et partagez le verre de l’amitié.

Évènement en partenariat avec Un jour, Un Livre St-Rémy et St-Rémy Presse .

Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 67 87 cinepalace13210@orange.fr

English :

The Ciné-Palace invites you to a film screening and discussion on Sunday, 16 November at 6:00 pm in Saint-Rémy-de-Provence.

German :

Das Ciné-Palace lädt Sie am Sonntag, den 16. November um 18 Uhr zu einer Filmvorführung mit anschließender Diskussion in Saint-Rémy-de-Provence ein.

Italiano :

Il Ciné-Palace vi invita a un ciné-rencontre domenica 16 novembre alle 18.00 a Saint-Rémy-de-Provence.

Espanol :

Ciné-Palace le invita a un ciné-rencontre el domingo 16 de noviembre a las 18.00 horas en Saint-Rémy-de-Provence.

