Ciné-rencontre avec le distributeur Lucas Thiebot Palombella Rossa Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Ciné-rencontre avec le distributeur Lucas Thiebot Palombella Rossa Cinéma Les Cinéastes Le Mans lundi 1 septembre 2025.

Ciné-rencontre avec le distributeur Lucas Thiebot Palombella Rossa

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-01 20:00:00

fin : 2025-09-01

Date(s) :

2025-09-01

Le cinéma Les Cinéastes est ravi de recevoir le distributeur Lucas Thiebot de chez Malavida. Malavida est un distributeur engagé dans la ressorti de films de patrimoine. A l’occasion de la ressortie de Palombella Rossa de Nanni Moretti, Lucas Thiebot sera présent pour présenter la séance.

Quoi de mieux qu’un film avec du water-polo pour prolonger l’été ? Le cinéma Les Cinéastes est ravi de recevoir le distributeur Lucas Thiebot de chez Malavida, à l’occasion de la ressortie de Palombella Rossa (1989) de Nanni Moretti. La séance sera présentée par Lucas Thiebot et suivie d’une discussion.

Le cinéaste incarne le personnage principal, un député communiste et joueur de waterpolo, qui est devenu amnésique suite à un accident. Le film de Moretti est parsemé de rumination mélancolique sur son pays et de ses souvenirs d’enfance. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Les Cinéastes is delighted to welcome distributor Lucas Thiebot from Malavida. Malavida is a distributor committed to the re-release of heritage films. On the occasion of the re-release of Nanni Moretti’s Palombella Rossa, Lucas Thiebot will be present to introduce the screening.

German :

Das Kino Les Cinéastes freut sich, den Verleiher Lucas Thiebot von Malavida begrüßen zu dürfen. Malavida ist ein Verleiher, der sich für die Wiederaufführung von Filmen aus dem Kulturerbe einsetzt. Anlässlich der Wiederaufführung von Nanni Morettis Palombella Rossa wird Lucas Thiebot anwesend sein, um die Vorführung zu präsentieren.

Italiano :

Il cinema Les Cinéastes è lieto di dare il benvenuto al distributore Lucas Thiebot di Malavida. Malavida è un distributore impegnato nella riedizione di film storici. In occasione della riedizione di Palombella Rossa di Nanni Moretti, Lucas Thiebot sarà presente per introdurre la proiezione.

Espanol :

Les Cinéastes se complace en dar la bienvenida al distribuidor Lucas Thiebot, de Malavida. Malavida es una distribuidora comprometida con el reestreno de películas del patrimonio. Con motivo del reestreno de Palombella Rossa de Nanni Moretti, Lucas Thiebot estará presente para presentar la proyección.

L’événement Ciné-rencontre avec le distributeur Lucas Thiebot Palombella Rossa Le Mans a été mis à jour le 2025-08-21 par CDT72