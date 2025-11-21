Ciné-rencontre avec le réalisateur du film Les Braises, Thomas Kruithof Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge

Ciné-rencontre avec le réalisateur du film Les Braises, Thomas Kruithof

Place Marcel Carné Espace Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21 22:30:00

Date(s) :

2025-11-21

Les Braises est le troisième long métrage du réalisateur. Thomas Kruithof était venu parler de son second film, Les Promesses, en 2022 à l’EMC.

Place Marcel Carné Espace Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org

English :

Les Braises is the director’s third feature. Thomas Kruithof came to talk about his second film, Les Promesses, in 2022 at the EMC.

German :

Les Braises ist der dritte Spielfilm des Regisseurs. Thomas Kruithof war gekommen, um über seinen zweiten Film, Les Promesses, 2022 im EMC zu sprechen.

Italiano :

Les Braises è il terzo lungometraggio del regista. Thomas Kruithof è venuto a parlare del suo secondo film, Les Promesses, nel 2022 all’EMC.

Espanol :

Les Braises es el tercer largometraje del director. Thomas Kruithof vino a hablar de su segunda película, Les Promesses, en 2022 en el EMC.

