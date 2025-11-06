Ciné-rencontre avec le réalisateur Jean-Baptiste Thoret Rue de la Fraternité Monsempron-Libos

Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Ciné-rencontre avec le réalisateur Jean-Baptiste Thoret pour son film THE NEON PEOPLE et MICHAEL CIMINO, UN MIRAGE AMERICAIN dans le cadre de la programmation MOIS DU DOC.

Sous le célèbre Strip de Las Vegas, des milliers de sans-abris vivent dans un immense réseau de tunnels obscurs et insalubres. The Mole People s’intéresse à une poignée d’entre eux et décrit leurs conditions de vie. Mais aussi leurs espoirs. .

Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr

English : Ciné-rencontre avec le réalisateur Jean-Baptiste Thoret

A film interview with director Jean-Baptiste Thoret about his film THE NEON PEOPLE and MICHAEL CIMINO, AN AMERICAN MIRAGE, as part of the MOIS DU DOC program.

German : Ciné-rencontre avec le réalisateur Jean-Baptiste Thoret

Filmgespräch mit dem Regisseur Jean-Baptiste Thoret über seinen Film THE NEON PEOPLE und MICHAEL CIMINO, UN MIRAGE AMERICAIN im Rahmen des Programms MOIS DU DOC.

Italiano :

Ciné-rencontre con il regista Jean-Baptiste Thoret per il suo film THE NEON PEOPLE e MICHAEL CIMINO, UN MIRAGE AMERICAIN nell’ambito del programma MOIS DU DOC.

Espanol : Ciné-rencontre avec le réalisateur Jean-Baptiste Thoret

Ciné-rencontre con el director Jean-Baptiste Thoret por su película THE NEON PEOPLE y MICHAEL CIMINO, UN MIRAGE AMERICAIN dentro del programa MOIS DU DOC.

