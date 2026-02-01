Ciné-rencontre avec le réalisateur Nathan Ambrosioni Lux Scène Nationale Valence Valence

Ciné-rencontre avec le réalisateur Nathan Ambrosioni

Lux Scène Nationale Valence
36 Bd. du Général de Gaulle
26000 Valence

Tarif : – – 7.5 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-05 20:00:00

fin : 2026-02-05 23:00:00

2026-02-05

Projection du film Les Enfants vont bien, séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur Nathan Ambrosioni

.

+33 4 75 82 44 15
reservation@lux-valence.com

English :

Screening of the film Les Enfants vont bien, followed by a discussion with director Nathan Ambrosioni

