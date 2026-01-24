CINÉ RENCONTRE AVEC NICOLAS PAUCCAR CALCINA, REPRÉSENTANT Q’ERO, DERNIÈRE COMMUNAUTÉ INCA Montpellier

CINÉ RENCONTRE AVEC NICOLAS PAUCCAR CALCINA, REPRÉSENTANT Q’ERO, DERNIÈRE COMMUNAUTÉ INCA

Début : 2026-03-21

Gardien d’une sagesse ancestrale transmise depuis plus de 500 ans, Nicolás Pauccar partage les enseignements spirituels des Andes, entre rituels sacrés, bien être et connexion à la nature. Une immersion rare au cœur des traditions incas.

Le 21 mars 2026 à 20h30

Soirée exceptionnelle avec Nicolas Pauccar Calcina

Paqo Q’ero, guide spirituel andin

Cérémonie inca dédiée à la Terre Mère à 19h aux trois grâces sur la place de la Comédie

20h15 Projection du film Humano Salle Rabelais

12h15 Conférence & échange sur la cosmovision andine

Sur réservation .

Place Jacques Mirouze Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

The guardian of ancestral wisdom handed down for over 500 years, Nicolás Pauccar shares the spiritual teachings of the Andes, between sacred rituals, well-being and connection to nature. A rare immersion in the heart of Inca traditions.

