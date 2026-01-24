CINÉ RENCONTRE AVEC NICOLAS PAUCCAR CALCINA, REPRÉSENTANT Q’ERO, DERNIÈRE COMMUNAUTÉ INCA Montpellier
CINÉ RENCONTRE AVEC NICOLAS PAUCCAR CALCINA, REPRÉSENTANT Q’ERO, DERNIÈRE COMMUNAUTÉ INCA
Place Jacques Mirouze Montpellier Hérault
Gardien d’une sagesse ancestrale transmise depuis plus de 500 ans, Nicolás Pauccar partage les enseignements spirituels des Andes, entre rituels sacrés, bien être et connexion à la nature. Une immersion rare au cœur des traditions incas.
Le 21 mars 2026 à 20h30
Soirée exceptionnelle avec Nicolas Pauccar Calcina
Paqo Q’ero, guide spirituel andin
Cérémonie inca dédiée à la Terre Mère à 19h aux trois grâces sur la place de la Comédie
20h15 Projection du film Humano Salle Rabelais
12h15 Conférence & échange sur la cosmovision andine
Sur réservation .
Place Jacques Mirouze Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
The guardian of ancestral wisdom handed down for over 500 years, Nicolás Pauccar shares the spiritual teachings of the Andes, between sacred rituals, well-being and connection to nature. A rare immersion in the heart of Inca traditions.
