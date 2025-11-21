Ciné-rencontre avec Pablo Melocco Révolté.e.s Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Ciné-rencontre avec Pablo Melocco Révolté.e.s

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

2025-11-21 19:15:00

Le cinéma Les Cinéastes a le plaisir de recevoir le réalisateur Pablo Melocco, qui vient présenter son court-métrage RÉVOLTÉ.E.S, autour du militantisme et de la lutte pour l’écologie. La projection sera suivie d’un échange.

Quelles formes de militantisme sont aujourd’hui, stratégiquement, les plus pertinentes pour la lutte écologique ? Avec l’augmentation des actes de désobéissance civile, les manifestations symboliques d’associations et les actions chocs de militant.es écologistes, les luttes pour la préservation de l’environnement se diversifient, s’intensifient et avec elles les réponses opposées, qu’elles soient politiques, médiatiques ou judiciaires, en témoigne la très suivie non-dissolution des Soulèvement de la terre. La solidarité des luttes entre elles, anti-capitaliste, écologistes, anti-racistes, féministes ou anti-validiste, transforment en profondeur les méthodes et les actes, qui se radicalisent au même rythme que la répression contre eux s’aggrave. Révolté.es est construit sur plusieurs idées qui partent de ce constat pour interroger et participer au débat autour de ces changements. .

English :

Les Cinéastes is delighted to welcome director Pablo Melocco, who will present his short film RÉVOLTÉ.E.S, about activism and the fight for ecology. The screening will be followed by a discussion.

German :

Das Kino Les Cinéastes freut sich, den Regisseur Pablo Melocco zu empfangen, der seinen Kurzfilm RÉVOLTÉ.E.S vorstellt, der sich um Militanz und den Kampf für die Ökologie dreht. Im Anschluss an die Vorführung findet eine Diskussion statt.

Italiano :

Les Cinéastes è lieta di accogliere il regista Pablo Melocco, che presenterà il suo cortometraggio RÉVOLTÉ.E.S, sull’attivismo e la lotta per l’ecologia. La proiezione sarà seguita da un dibattito.

Espanol :

Les Cinéastes se complacen en recibir al director Pablo Melocco, que presentará su cortometraje RÉVOLTÉ.E.S, sobre el activismo y la lucha por la ecología. La proyección irá seguida de un debate.

