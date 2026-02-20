Ciné-rencontre avec Raphaël Pillosio Auberge A la belle étoile Mellionnec
Ciné-rencontre avec Raphaël Pillosio Auberge A la belle étoile Mellionnec mercredi 18 mars 2026.
Ciné-rencontre avec Raphaël Pillosio
Auberge A la belle étoile 5 Route des Écoles Mellionnec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 20:00:00
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Ciné-rencontre avec Raphaël Pillosio Les mots qu’elles eurent un jour
En 1962, Yann Le Masson filme des militantes algériennes à leur sortie de prison en France. 50 ans après, alors que la bande son a disparu, le réalisateur part à la recherche de ces femmes. Une enquête sur leur histoire silencieuse. Un essai sur le cinéma qui figure leur disparition, et pour toujours, les garde vivantes.
En présence du cinéaste et producteur du film
Org. Ty Films .
Auberge A la belle étoile 5 Route des Écoles Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ciné-rencontre avec Raphaël Pillosio Mellionnec a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme du Kreiz Breizh