Ciné-rencontre avec Raphaël Pillosio Auberge A la belle étoile Mellionnec

Ciné-rencontre avec Raphaël Pillosio

Auberge A la belle étoile 5 Route des Écoles Mellionnec Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-18 20:00:00

fin : 2026-03-18

2026-03-18

Ciné-rencontre avec Raphaël Pillosio Les mots qu’elles eurent un jour

En 1962, Yann Le Masson filme des militantes algériennes à leur sortie de prison en France. 50 ans après, alors que la bande son a disparu, le réalisateur part à la recherche de ces femmes. Une enquête sur leur histoire silencieuse. Un essai sur le cinéma qui figure leur disparition, et pour toujours, les garde vivantes.

En présence du cinéaste et producteur du film

Org. Ty Films .

Auberge A la belle étoile 5 Route des Écoles Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

