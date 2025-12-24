Ciné-rencontre, Studio 53 Boulazac Isle Manoire

Ciné-rencontre

Studio 53 Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

À 20H00 Venez découvrir le sublime documentaire Le Chant des forêts , une immersion sensible et poétique au cœur des écosystèmes forestiers, suivie d’une rencontre avec le CAUE 24.

À l’issue de la projection, un temps d’échange vous permettra de dialoguer avec des experts locaux autour de …

À 20H00 Venez découvrir le sublime documentaire Le Chant des forêts , une immersion sensible et poétique au cœur des écosystèmes forestiers, suivie d’une rencontre avec le CAUE 24.

À l’issue de la projection, un temps d’échange vous permettra de dialoguer avec des experts locaux autour de questions essentielles

– La préservation de la biodiversité,

– La gestion durable des forêts périgourdines,

– Leur exploitation raisonnée et les filières locales qui en dépendent,

– Ainsi que l’avenir de ces milieux face au dérèglement climatique.

Tarifs habituels

Une soirée engagée et enrichissante, pour mieux comprendre et penser ensemble l’avenir de nos forêts. .

Studio 53 Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 99 16 70 studio53@cine-passion24.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-rencontre

8:00 PM Come and discover the sublime documentary Le Chant des forêts , a sensitive and poetic immersion into the heart of forest ecosystems, followed by a meeting with CAUE 24.

After the screening, there will be time for discussion with local experts on a range of topics, including …

L’événement Ciné-rencontre Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux