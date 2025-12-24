Ciné-rencontre, Studio 53 Boulazac Isle Manoire
À 20H00 Venez découvrir le sublime documentaire Le Chant des forêts , une immersion sensible et poétique au cœur des écosystèmes forestiers, suivie d’une rencontre avec le CAUE 24.
À 20H00 Venez découvrir le sublime documentaire Le Chant des forêts , une immersion sensible et poétique au cœur des écosystèmes forestiers, suivie d’une rencontre avec le CAUE 24.
À l’issue de la projection, un temps d’échange vous permettra de dialoguer avec des experts locaux autour de questions essentielles
– La préservation de la biodiversité,
– La gestion durable des forêts périgourdines,
– Leur exploitation raisonnée et les filières locales qui en dépendent,
– Ainsi que l’avenir de ces milieux face au dérèglement climatique.
Une soirée engagée et enrichissante, pour mieux comprendre et penser ensemble l’avenir de nos forêts. .
Studio 53 Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 99 16 70 studio53@cine-passion24.com
