Ciné rencontre Place Kreisker Brech

Place Kreisker Centre culturel Maison blanche Ti Gwen Brech Morbihan

Dans le cadre d’Un automne autrement 2025

Dans le cadre du Mois du doc nous vous proposons une soirée projection autour du documentaire Tous dehors ! Ce film met en lumière l’importance des temps d’immersion dans la nature pour les enfants. Il montre combien le contact avec le dehors contribue au bienêtre physique et psychique, comme le confirment de nombreuses études scientifiques.

La projection sera suivie d’un temps d’échange avec le public, en présence de la réalisatrice Anne Jochum. .

Place Kreisker Centre culturel Maison blanche Ti Gwen Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 79 50

