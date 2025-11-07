CINÉ-RENCONTRE / Brigitte Fontaine, réveiller les vivants Cinéma La Lanterne Bègles

CINÉ-RENCONTRE / Brigitte Fontaine, réveiller les vivants Vendredi 7 novembre, 20h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Le documentaire : Brigitte Fontaine, réveiller les vivants de Benoît Mouchart

Figure incontournable de la scène française depuis plus d’un demi-siècle, Brigitte Fontaine n’aura cessé de remuer les esprits. Pétrie d’humour et de poésie, son œuvre s’impose comme un vibrant plaidoyer contre toutes les formes de mort – y compris l’oppression patriarcale. Toujours insoumise, elle reste un modèle pour plusieurs générations d’artistes, de Daho à M en passant par Sonic Youth, Jarvis Cocker ou Béatrice Dalle.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Dans le cadre de la carte blanche à Alfred, organisée par la bibliothèque de Bègles.Rencontre avec l’auteur de BD Alfred et le réalisateur du film Benoît Mouchart. Pot convivial dans le hall. cinéma bègles

La Lanterne