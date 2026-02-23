Ciné-rencontre Café sans filtre La Ferté Macé
Ciné-rencontre Café sans filtre La Ferté Macé samedi 21 mars 2026.
Ciné-rencontre Café sans filtre
cinéma La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 15:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Ciné rencontre en présence de la réalisatrice Coralie Van Rierschoten et du groupe d’entraide mutuelle .
cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 38 29 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné-rencontre Café sans filtre
L’événement Ciné-rencontre Café sans filtre La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-02-23 par Flers agglo