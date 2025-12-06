Ciné rencontre Place José Bès Casteljaloux

Ciné rencontre

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Kika

Rencontre avec Raphaëlle Pireyre, critique de cinéma .

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30 cine2000.lodyssee@orange.fr

English : Ciné rencontre

L’événement Ciné rencontre Casteljaloux a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Coteaux et Landes de Gascogne