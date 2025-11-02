Ciné-rencontre citoyenne Le vivant qui se défend Briare

Ciné-rencontre citoyenne Le vivant qui se défend

Place du champ de foire Briare Loiret

Le Cinémobile fait étape à Briare dimanche 2 novembre à 16h45, pour la projection du documentaire Le Vivant qui se défend de Vincent Verzat. Une séance suivie d’un débat citoyen sur la défense du vivant et les enjeux environnementaux avec l’association briaroise Arboraison .

Le Cinémobile fera escale à Briare le dimanche 2 novembre à 16h45, pour la projection du documentaire Le Vivant qui se défend de Vincent Verzat. Réalisé par le créateur de la chaîne Partager c’est Sympa, ce film interroge notre rapport au vivant et met en lumière celles et ceux qui s’engagent pour la protection de la nature, la justice écologique et la solidarité. À travers des rencontres et des actions concrètes, il invite à réfléchir à la manière dont chacun peut contribuer à un avenir plus durable. La séance sera suivie d’un débat citoyen avec l’association Arboraison, un temps d’échange pour prolonger la réflexion et partager les initiatives locales. Une projection proposée en partenariat avec la commune de Briare, l’association Arboraison et Ciclic.

Entrée libre. 4.5 .

Place du champ de foire Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 20 08

English :

The Cinémobile stops off in Briare on Sunday November 2 at 4:45pm, for a screening of Vincent Verzat’s documentary Le Vivant qui se défend . The screening will be followed by a citizen debate on the defense of living organisms and environmental issues, with the Briare-based association Arboraison .

German :

Das Kinomobil macht am Sonntag, dem 2. November, um 16.45 Uhr in Briare Halt, um den Dokumentarfilm Le Vivant qui se défend von Vincent Verzat zu zeigen. Anschließend findet eine Bürgerdiskussion über die Verteidigung des Lebendigen und die Umweltproblematik mit dem Verein Arboraison aus Briare st

Italiano :

Il Cinémobile farà tappa a Briare domenica 2 novembre alle 16.45 per la proiezione del documentario di Vincent Verzat Le Vivant qui se défend . La proiezione sarà seguita da un dibattito pubblico sulla protezione degli organismi viventi e sulle questioni ambientali con l’associazione Arboraison di

Espanol :

El Cinémobile se detiene en Briare el domingo 2 de noviembre a las 16.45 horas para proyectar el documental de Vincent Verzat Le Vivant qui se défend . La proyección irá seguida de un debate público sobre la protección de los organismos vivos y las cuestiones medioambientales con la asociación Arbo

