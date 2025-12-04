Ciné Rencontre Claude Marti Cinéma Sarlat-la-Canéda
Ciné Rencontre Claude Marti Cinéma Sarlat-la-Canéda vendredi 12 décembre 2025.
Cinéma 18 avenue Thiers Sarlat-la-Canéda Dordogne
Début : 2025-12-12
2025-12-12
En partenariat avec l’ASCO (Atelier Sarladais de culture occitane)
Projection suivie d’une discussion en présence du réalisateur Claude Marti. .
