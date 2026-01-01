Ciné-rencontre Claudio Pazienza Ciné Breiz Rostrenen

Ciné-rencontre Claudio Pazienza

Ciné Breiz 2 Rue de Strasbourg Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 20:30:00

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Esprit de bière de Claudio Pazienza (52’, 2000)

Radiographie d’un verre de bière, de l’homme qui le boit et du décor où celui-ci a décidé de l’avaler. Depuis plusieurs millénaires, un liquide amer, d’une couleur parfois jaunâtre, parfois ambrée, voire très foncée, entre dans le corps. Avalée, cette substance parcourt, à une vitesse variable, 25 centimètres d’œsophage, puis se décante dans l’estomac. Depuis plusieurs millénaires, le trajet de ce liquide est resté inchangé de l’estomac, il se déverse dans 7 mètres d’intestins puis s’agite, accélère, décélère, se décompose, s’infiltre… Depuis plusieurs millénaires à vessie pleine –, un liquide différent de celui qui est entré par la bouche sort par là.

précédé par

La Complainte du progrès de Claudio Pazienza (5’, 1997)

Une danse, le temps d’une chanson, La Complainte du progrès de Boris Vian, chorégraphie d’Alis. Avec la complicité d’un réalisateur, des chorégraphes mettent en danse un air puisé dans le répertoire de la chanson française.

Nouveau ! Rendez-vous au Ti Devine’s (Pub de Rostrenen) le jour même une réduction de 10% sur la première commande (boisson ou repas) sera effective sur présentation du ticket de cinéma du jour ou de votre adhésion à Ty Films pour l’année 2026 (carte d’adhérent·e ou justificatif Hello Asso).

Org. Ty Films .

Ciné Breiz 2 Rue de Strasbourg Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 11 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ciné-rencontre Claudio Pazienza Rostrenen a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de tourisme du Kreiz Breizh