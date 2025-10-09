Ciné-rencontre Coexistencia, sur les traces des pumas LANNEMEZAN Lannemezan

Thomas Julienne, un jeune biologiste se rend en Patagonie à vélo pour expérimenter des solutions qui rendraient la coexistence entre les pumas et les animaux d’élevage possible. À la croisée du documentaire scientifique et du récit d’aventure, le film offre une immersion visuelle et sensorielle dans des paysages grandioses, tout en montrant des pistes concrètes pour une cohabitation harmonieuse entre humains et nature.

Discussion suite à la projection avec le réalisateur du film Thomas Julienne et l’association Ferus qui agit pour la défense et la sauvegarde des grands prédateurs en France.

Tarifs 7€ carte d’abonnement acceptée .

LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Thomas Julienne, a young biologist, travels by bicycle to Patagonia to experiment with solutions that would make coexistence between pumas and farm animals possible. A cross between a scientific documentary and an adventure story, the film offers a visual and sensory immersion in awe-inspiring landscapes, while pointing the way towards a harmonious cohabitation between humans and nature.

Discussion following the screening with the film?s director Thomas Julienne and the Ferus association, which works to defend and safeguard large predators in France.

German :

Thomas Julienne, ein junger Biologe, reist mit dem Fahrrad nach Patagonien, um Lösungen auszuprobieren, die eine Koexistenz zwischen Pumas und Nutztieren möglich machen könnten. Der Film ist eine Mischung aus wissenschaftlicher Dokumentation und Abenteuergeschichte. Er lässt den Zuschauer visuell und sensorisch in grandiose Landschaften eintauchen und zeigt gleichzeitig konkrete Wege für ein harmonisches Zusammenleben zwischen Mensch und Natur auf.

Diskussion im Anschluss an die Vorführung mit dem Regisseur des Films Thomas Julienne und dem Verein Ferus, der sich für die Verteidigung und den Schutz der großen Raubtiere in Frankreich einsetzt.

Italiano :

Thomas Julienne, un giovane biologo, si reca in Patagonia in bicicletta per sperimentare soluzioni che rendano possibile la convivenza tra puma e animali da allevamento. Incrocio tra un documentario scientifico e un racconto d’avventura, il film offre un’immersione visiva e sensoriale in paesaggi grandiosi, indicando la strada per una convivenza armoniosa tra uomo e natura.

Dopo la proiezione, dibattito con il regista Thomas Julienne e l’associazione Ferus, che si occupa della protezione e della tutela dei grandi predatori in Francia.

Espanol :

Thomas Julienne, un joven biólogo, viaja en bicicleta a la Patagonia para ensayar soluciones que hagan posible la coexistencia entre los pumas y los animales de granja. A caballo entre el documental científico y la historia de aventuras, la película ofrece una inmersión visual y sensorial en paisajes grandiosos, al tiempo que señala el camino hacia una cohabitación armoniosa entre el ser humano y la naturaleza.

Tras la proyección, coloquio con Thomas Julienne, director de la película, y la asociación Ferus, dedicada a la protección y salvaguarda de los grandes depredadores en Francia.

