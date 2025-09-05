CINÉ-RENCONTRE « COMPOSTELLE, LE CHEMIN DE LA VIE » La Salvetat-sur-Agout

CINÉ-RENCONTRE « COMPOSTELLE, LE CHEMIN DE LA VIE » La Salvetat-sur-Agout vendredi 5 septembre 2025.

CINÉ-RENCONTRE « COMPOSTELLE, LE CHEMIN DE LA VIE »

Chemin du Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault

Ciné-Rencontre en présence du réalisateur Freddy Mouchard.

Le réalisateur Freddy Mouchard a suivi pendant 3 ans le parcours de plusieurs pèlerins qui se rendent à Saint-Jacques de Compostelle.

Aucun chemin n’est identique. Quelque soit leur âge, leur situation sociale, leurs croyances religieuses chacun d’entre eux est amené à dépasser ses limites et se confronter à sa véritable nature. .

Chemin du Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 03 09 02 32

English :

Ciné-Rencontre with director Freddy Mouchard.

Director Freddy Mouchard spent 3 years following several pilgrims on their way to Santiago de Compostela.

German :

Filmgespräch in Anwesenheit des Regisseurs Freddy Mouchard.

Der Regisseur Freddy Mouchard hat drei Jahre lang die Reise mehrerer Pilger auf dem Weg nach Santiago de Compostela verfolgt.

Italiano :

Ciné-Rencontre in presenza del regista Freddy Mouchard.

Il regista Freddy Mouchard ha trascorso 3 anni seguendo i viaggi di diversi pellegrini sulla via di Santiago de Compostela.

Espanol :

Ciné-Rencontre en presencia del director Freddy Mouchard.

El director Freddy Mouchard pasó 3 años siguiendo los viajes de varios peregrinos en su camino a Santiago de Compostela.

