CINÉ-RENCONTRE « COMPOSTELLE, LE CHEMIN DE LA VIE »
Chemin du Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault
Ciné-Rencontre en présence du réalisateur Freddy Mouchard.
Le réalisateur Freddy Mouchard a suivi pendant 3 ans le parcours de plusieurs pèlerins qui se rendent à Saint-Jacques de Compostelle.
Aucun chemin n’est identique. Quelque soit leur âge, leur situation sociale, leurs croyances religieuses chacun d’entre eux est amené à dépasser ses limites et se confronter à sa véritable nature. .
English :
Ciné-Rencontre with director Freddy Mouchard.
Director Freddy Mouchard spent 3 years following several pilgrims on their way to Santiago de Compostela.
German :
Filmgespräch in Anwesenheit des Regisseurs Freddy Mouchard.
Der Regisseur Freddy Mouchard hat drei Jahre lang die Reise mehrerer Pilger auf dem Weg nach Santiago de Compostela verfolgt.
Italiano :
Ciné-Rencontre in presenza del regista Freddy Mouchard.
Il regista Freddy Mouchard ha trascorso 3 anni seguendo i viaggi di diversi pellegrini sulla via di Santiago de Compostela.
Espanol :
Ciné-Rencontre en presencia del director Freddy Mouchard.
El director Freddy Mouchard pasó 3 años siguiendo los viajes de varios peregrinos en su camino a Santiago de Compostela.
