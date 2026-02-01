Ciné-rencontre Croire aux arbres Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer
Ciné-rencontre Croire aux arbres Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer dimanche 15 février 2026.
Ciné-rencontre Croire aux arbres
Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 17:00:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Ciné-rencontre Croire aux arbres avec Karine Marsilly, au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer. .
Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ciné-rencontre Croire aux arbres Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-29 par Coutances Tourisme