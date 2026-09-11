Ciné-rencontre : Cultiver la pluie Le Pixel Orthez

Informations pratiques

Orthez

Ciné-rencontre : Cultiver la pluie

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 20:30:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Le film sera suivi d’un échange avec Renaud Hermen, protagoniste du film et co-fondateur de l’association Water Family Du Flocon à la vague et de la Ferme Rhizome, et avec Anaïs Bouzon, citoyenne et facilitatrice en écospychologie. .

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 53 38 lepixelcinema@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-rencontre : Cultiver la pluie

L’événement Ciné-rencontre : Cultiver la pluie Orthez a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Béarn