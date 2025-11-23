Ciné rencontre Cinéma Le Grand Club Dax

Ciné rencontre

Cinéma Le Grand Club 11 Av. du Sablar Dax Landes

Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Diffusion du documentaire Les Oiseaux de Pluie réalisé par Ariel NEO.

Suite à la perte d’un proche, une peintre et réalisatrice ressent le besoin vital de créer pour pouvoir traverser son deuil. C’est ainsi qu’au fil des rencontres inattendues, un film unique en son genre est né un long métrage à la frontière entre la fiction, le documentaire et l’œuvre musicale. Les Oiseaux de Pluie propose une aventure visuelle et émotionnelle inattendue, propice à la réflexion sur le deuil et sur la vie. Une œuvre lumineuse, qui célèbre la résilience et la capacité humaine à trouver la lumière, même au cœur de la nuit. Durée 1h34. .

Cinéma Le Grand Club 11 Av. du Sablar Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 28 29

