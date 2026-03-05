Ciné-rencontre De ma fenêtre Carnets de LVIV Le Pixel Orthez

Ciné-rencontre De ma fenêtre Carnets de LVIV

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Film suivi d’un échange avec un humanitaire de l’association franco-ukrainienne Vesna 64. .

