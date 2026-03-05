Ciné-rencontre De ma fenêtre Carnets de LVIV Le Pixel Orthez
Ciné-rencontre De ma fenêtre Carnets de LVIV Le Pixel Orthez jeudi 12 mars 2026.
Ciné-rencontre De ma fenêtre Carnets de LVIV
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Film suivi d’un échange avec un humanitaire de l’association franco-ukrainienne Vesna 64. .
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné-rencontre De ma fenêtre Carnets de LVIV
L’événement Ciné-rencontre De ma fenêtre Carnets de LVIV Orthez a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Coeur de Béarn