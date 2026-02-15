Ciné rencontre de nos racines à nos voix Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn

Ciné rencontre de nos racines à nos voix

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Cette soirée réunit deux films documentaires où le réalisateur Philippe Armary interroge nos racines, personnelles et collectives, et la manière dont elles façonnent nos voix intérieures, chantées, transmises.

En ouverture, À fleur de sel propose une plongée sensible dans l’univers du groupe polyphonique ARRAYA, entre fraternité, territoire et mémoire collective. Il sera suivi de Enfant de la montagne en Pays Toy , temps fort de la soirée, un film plus intime et introspectif qui explore les racines familiales et le chemin intérieur d’un homme, à travers l’histoire d’un père berger, la montagne comme matrice, et l’amour comme bascule de vie.

La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur, puis se prolongera par un moment musical en acoustique avec la participation de membres de la troupe ARRAYA. .

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 05 37 lesaleys@orange.fr

L’événement Ciné rencontre de nos racines à nos voix Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Béarn des Gaves