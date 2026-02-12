Ciné-rencontre Debout et Aldapan/Aztarnaren Oreka Cinéma Saint Michel Arudy

Ciné-rencontre Debout et Aldapan/Aztarnaren Oreka

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Debout 0h55 Documentaire de Baptiste Vallée & Alexandre Courtés

Dans les paysages majestueux et bruts des îles Lofoten, Alex entame, en béquilles, une expédition hors du commun.

Aldapan/Aztarnaren Oreka l’équilibre de la trace 0h30 Documentaire de Oihan Connor, Txomin Durgueil, Arhan Ibarguren.

Dans les Pyrénées, trois amis parcourent la montagne à ski, à la recherche de lignes, de sensations et de silence. Au fil des traces, le film interroge l’équilibre fragile entre pratique, territoire et transformations du milieu montagnard.

Séance en présence des réalisateurs. Tarif spécial 4€ film ou 6€ pour les deux films. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

