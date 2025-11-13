Ciné Rencontre Cinéma Cineal de Decize Decize

Ciné Rencontre

Cinéma Cineal de Decize 1 Rue du Port Decize Nièvre

Début : 2025-11-13 20:30:00

Un programme inédit pour des rencontres inédites sur le thème de la santé

– Projection du documentaire Toubib

La soirée débutera par la projection de Toubib , un documentaire qui suit le parcours d’un jeune médecin de campagne. Ce film vous plongera dans l’univers médical avec un regard authentique et touchant

– Moment d’échange

Après la projection, nous aurons le plaisir d’échanger avec plusieurs professionnels de santé. Ce moment d’échange sera l’occasion idéale pour approfondir les thèmes abordés dans le documentaire et pour discuter des expériences et des préoccupations actuelles dans le secteur médical

– Verre de l’amitié

Pour conclure la soirée, nous vous invitons à partager un verre de l’amitié. Une opportunité pour rencontrer les intervenants, échanger vos impressions sur le film et passer un agréable moment en compagnie d’autres passionnés !

Réservation possible sur place, au Cinéma .

Cinéma Cineal de Decize 1 Rue du Port Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 41 11 lescineallumes@gmail.com

