Ciné-rencontre Des poissons pas si bêtes ? / Fête de la Science Bibliothèque Jean Macé Lyon

Ciné-rencontre Des poissons pas si bêtes ? / Fête de la Science Samedi 4 octobre, 15h00 Bibliothèque Jean Macé

Début : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T17:00

Vous avez toujours cru que les poissons étaient muets, amnésiques ou insensibles à la douleur ? C’est faux !

Les scientifiques constatent que finalement les poissons ont des capacités cognitives étonnantes, une vie sociale trépidante et même des émotions.

Et si, après tout, les poissons n’étaient pas si stupides ?

Après la projection du documentaire d’Ariane Lamarsaude et Stéphane Jacques, François-Xavier Dechaume-Moncharmont spécialiste en biologie du comportement animal à l’université Lyon 1 nous présentera les recherches actuelles sur les émotions des poissons.

Bibliothèque Jean Macé 2 Rue Domer, 69007 Lyon, France

Elle offre dans une ambiance colorée à dominante orange, verte et grise, de beaux volumes baignés de lumière grâce à ses baies vitrées et à son puits central.

Une salle d’animation pour les conférences et débats, de nombreuses tables de travail et un espace détente avec fauteuils et canapés.

