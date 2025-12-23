Ciné-rencontre DEVENIR, Château-Renard
Ciné-rencontre DEVENIR, Château-Renard vendredi 9 janvier 2026.
Ciné-rencontre DEVENIR
28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
CINÉ RENCONTRE
DEVENIR
Rencontrez François Zabaleta, réalisateur
giennois, qui compte une soixantaine de films à
son actif, lors d’un échange, après la projection
de son film Devenir . Cette œuvre
autobiographique relate l’entrée dans l’âge adulte
d’un jeune homosexuel dans les années 1970-
1980. 7 .
28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
