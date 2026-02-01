Ciné rencontre Diamanti Château-Renard
Ciné rencontre Diamanti
28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-02-08 17:00:00
Diffusion du film Diamanti (VOST), drame italien, suivi d’une discussion avec une styliste modéliste (créatrice de mode et accessoires)
28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
Screening of the Italian drama Diamanti (VOST), followed by a discussion with a fashion designer (fashion and accessories designer)
